Токсичная красота в китайской провинции - ВИДЕО
В китайской провинции Ляонин обнаружили необычный "инопланетный" ландшафт, сформированный промышленными отходами.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Яркие токсичные оттенки воды и почвы создают поразительную, но опасную картину.
Представляем вашему вниманию данное видео:
