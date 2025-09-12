Токсичная красота в китайской провинции

В китайской провинции Ляонин обнаружили необычный "инопланетный" ландшафт, сформированный промышленными отходами.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Яркие токсичные оттенки воды и почвы создают поразительную, но опасную картину. 

Представляем вашему вниманию данное видео: