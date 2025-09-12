Трамп захотел выбить всю дурь из левых

Президент США Дональд Трамп, комментируя реакцию левых сил на покушение на его соратника, консервативного активиста Чарли Кирка, заявил, что из них нужно "выбить всю дурь".

Как передает Day.Az, его слова передает Politico.

"Мы должны быть смелыми в жизни, по правде говоря, у нас есть жизнь. Наверное, мне вообще не стоило бы сейчас здесь стоять и разговаривать с вами, но мы будем смелыми. И у нас великая страна. У нас есть радикальные левые безумцы, и мы должны просто выбить из них дурь", - сказал политик.

При этом Трамп призвал сторонников избегать насилия, ссылаясь на позицию самого Кирка. "Он [Кирк] был сторонником ненасилия. Именно такой реакции я хотел бы видеть и от людей", - добавил он.