Apple запретила европейцам пользоваться новой функцией AirPods

Функция синхронного перевода Live Translation для беспроводных наушников AirPods временно не будет доступна пользователям в странах Европейского союза и пользователям с соответствующими учетными записями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится на сайте Apple.

Компания официально не уточняет причины ограничения. Предполагается, что временная задержка может быть связана с действием Закона ЕС об искусственном интеллекте и Общего регламента по защите данных (GDPR), которые предусматривают жесткие требования к обработке речевых данных и услугам автоматического перевода. Европейские регуляторы, вероятно, намерены изучить технологию, чтобы оценить ее соответствие нормам конфиденциальности и безопасности.

Apple, в свою очередь, может использовать паузу для проведения дополнительных проверок и обеспечения полного соответствия европейскому законодательству.

Функция Live Translation была представлена вместе с наушниками AirPods Pro 3. Нововведение также будет доступно на других моделях, включая AirPods 4 с активным шумоподавлением (ANC) и AirPods Pro 2.