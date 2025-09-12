Автор: Ибрагим Алиев

Сегодня в Абшеронском логистическом центре прошло мероприятие, посвященное пятилетию железнодорожного экспресс-маршрута Китай (Чжэцзян) - Европа по Транскаспийскому международному транспортному маршруту и приему поезда Иу - Баку. Событие стало очередным подтверждением того, что Азербайджан занимает прочное место в системе региональных и глобальных связей, а значение ТМТМ для нашей страны и партнеров с каждым годом возрастает. За пять лет существования экспресса в Баку прибыл уже 237-й блок-поезд, что наглядно демонстрирует устойчивость маршрута и его востребованность. Контейнерные грузы, прибывающие из Китая, направляются через Азербайджан далее в Турцию и Европу, превращая страну в ключевое звено современной логистики.

Развитие этого направления связано с последовательной политикой Баку в области транспорта. Азербайджан на протяжении последних десятилетий вкладывал значительные ресурсы в модернизацию железных дорог, строительство портов и создание логистических центров. Именно эти шаги позволили стране органично встроиться в глобальные цепочки поставок и стать важной частью возрожденного Шелкового пути. Если раньше ТМТМ воспринимался как один из альтернативных маршрутов, то сегодня он прочно закрепился в качестве надежной и конкурентоспособной трассы, которая дает возможность бизнесу выигрывать во времени и минимизировать риски, связанные с политической нестабильностью на других направлениях.

В ходе мероприятия начальник отдела транспортной политики Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Фариз Алиев отметил, что в 2025 году планируется отправить в Китай 450 блок-поездов через территорию Азербайджана, а в среднесрочной перспективе довести этот показатель до 1000 составов ежегодно. Эти цифры отражают не только амбиции, но и реальные возможности страны. Увеличение объемов транзита неизбежно будет способствовать росту доходов, развитию сервисных услуг, созданию новых рабочих мест и привлечению дополнительных инвестиций в инфраструктуру.

Сотрудничество с Китаем развивается не только в транспортной сфере. Вице-губернатор провинции Чжэцзян Кэ Чжисинь, выступая на мероприятии, заявил о заинтересованности Пекина в создании промышленного и логистического парка в Азербайджане, а также в расширении взаимодействия в таких сферах, как цифровая экономика, "зеленое" развитие и туризм. Такие заявления показывают, что ТМТМ является не просто транзитной дорогой, а платформой для более широкого сотрудничества. Чем глубже будут интегрированы проекты в этой сфере, тем больше преимуществ получит Азербайджан, превращаясь из транзитного коридора в центр притяжения капитала и технологий.

За последние годы отношения Баку и Пекина поднялись на уровень стратегического партнерства. Это отражается не только в объемах перевозок, но и в политическом диалоге, культурном обмене, росте инвестиционного взаимодействия. Историческое расположение Азербайджана на пересечении Востока и Запада, Севера и Юга вновь стало его главным преимуществом. Страна выступает связующим звеном, без которого невозможно представить новые контуры международной торговли. В условиях глобальных изменений именно такие узловые точки приобретают особое значение, и Азербайджан сумел воспользоваться своим шансом.

Нельзя не отметить и фактор конкуренции маршрутов. Несмотря на то, что традиционные пути через Россию и Черное море остаются значимыми, они сталкиваются с проблемами, связанными с политическими и экономическими рисками. В этих условиях ТМТМ предлагает более стабильную и безопасную альтернативу. Это особенно важно для европейских и турецких партнеров, которые заинтересованы в диверсификации логистических цепочек. Для Китая же этот маршрут открывает возможность гибко адаптироваться к вызовам и расширять свое присутствие на рынках Европы.

Азербайджан в свою очередь получает от этого не только транзитные доходы, но и политические дивиденды. Каждое новое соглашение, каждый дополнительный блок-поезд - это укрепление роли страны как надежного партнера. Это усиливает позиции Баку на международной арене, повышает доверие инвесторов и способствует укреплению национальной экономики. Важно подчеркнуть, что речь идет о долгосрочной стратегии, которая рассчитана не на один год, а на десятилетия вперед.

Перспективы дальнейшего роста маршрута очевидны. При развитии инфраструктуры, увеличении пропускной способности портов и железных дорог Азербайджан сможет принимать больше грузов, перераспределять их на соседние рынки и превращаться в региональный логистический хаб. Одновременно страна получает возможность диверсифицировать свою экономику, уменьшая зависимость от экспорта углеводородов и усиливая позиции в сфере услуг и транзита.

Юбилей ТМТМ - это не только повод подвести итоги, но и сигнал о том, что Азербайджан уверенно движется к укреплению своей роли в мировой экономике. Пять лет маршрута показали, что проект не только жизнеспособен, но и имеет огромный потенциал. Рост числа поездов, интерес китайских партнеров к новым совместным инициативам, повышение интереса Европы и Турции к Транскаспийскому пути - все это говорит о том, что Азербайджан оказался в центре больших процессов.

Маршрут уже превратился в полноценную транспортную артерию, обеспечивающую регулярный поток грузов и формирующую новые возможности для торговли. Азербайджан активно наращивает объемы перевозок и укрепляет инфраструктуру, создавая условия для дальнейшего роста транзита. Это усиливает позиции страны в глобальной системе транспортных связей и подтверждает ее роль надежного центра, соединяющего Восток и Запад.