В Китае открыли самый длинный в мире вантовый мост - ВИДЕО
Китайцы открыли самый длинный в мире вантовый мост.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Мост Чантай протянулся на 10,3 км, при этом длина главного пролета составляет 1 208 метров.
Одной из отличительных особенностей сооружения является асимметричная нижняя палуба: с одной стороны - железная дорога со скоростью движения до 200 км/ч, с другой - обычная автомобильная дорога. Это первый случай, когда такая компоновка была применена на крупном мосту с большим пролётом.
Представляем вашему вниманию данное видео:
