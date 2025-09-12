В Китае открыли самый длинный в мире вантовый мост

Китайцы открыли самый длинный в мире вантовый мост.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Мост Чантай протянулся на 10,3 км, при этом длина главного пролета составляет 1 208 метров.

Одной из отличительных особенностей сооружения является асимметричная нижняя палуба: с одной стороны - железная дорога со скоростью движения до 200 км/ч, с другой - обычная автомобильная дорога. Это первый случай, когда такая компоновка была применена на крупном мосту с большим пролётом.

Представляем вашему вниманию данное видео: