Азербайджан увеличил добычу газа

В январе-августе 2025 года в Азербайджане было произведено 33,584 млрд кубометров природного газа.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по статистике, данный показатель превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 553,8 млн кубометров, или на 1,7 процента.

За отчетный период добыча товарного газа составила 25,831 млрд кубометров, что на 708,6 млн кубометров, или на 2,8 процента больше по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что общий объем производства в добывающей промышленности за отчетный период составил 25,7 млрд манатов, что на 1,9 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.