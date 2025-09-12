Азербайджан и Казахстан усиливают стратегическое партнерство по всем направлениям

Сегодня отношения между Азербайджаном и Казахстаном можно охарактеризовать как динамично развивающиеся. В прошлом году состоялись официальные визиты на высшем уровне, где президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Баку, Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Астану. Эти встречи подчеркивают высокий уровень доверия и стратегическое партнерство. Между тем, страны активно взаимодействуют в рамках Организации тюркских государств, роль которой возрастает в региональной политике и экономике. Основные направления сотрудничества охватывают экономику, транспортно-логистическую сферу, энергетику, а также новые сектора, где страны стремятся расширять взаимодействие.

Об этом в беседе с Day.Az сказала казахстанский политолог, ассистент профессора кафедры медиа коммуникации и истории Казахстана, Международного университета информационных технологий Айгерим Жампетова.

По ее словам, одним из ключевых направлений развития сотрудничества между странами может стать зеленая энергетика.

"В рамках СОР29 Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о стратегическом партнерстве в производстве и передаче возобновляемой энергии. Документ предусматривает создание "зеленых коридоров", что позволит в перспективе экспортировать энергию в европейские страны и прокладку высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря. Кроме того, в своем ежегодном Послании в этом году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул необходимость ускорить завершение этого проекта. Это подтверждает, что развитие региональных инициатив, таких как совместные энергетические и транспортно-логистические проекты, являются одним из ключевых направлений государственной политики", - сказала она.

Говоря о Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ или Средний коридор), ключевыми участниками которого являются Азербайджан и Казахстан, Жампетова отметила, что Средний коридор является одним из ключевых направлений транспортной политики Казахстана и Азербайджана.

"Его значение обусловлено также и развитием внутрирегиональной торговли и кооперации. Сегодня страны-участницы активно инвестируют в модернизацию портовой и железнодорожной инфраструктуры. Казахстан расширяет мощности портов Актау и Курык. К 2028 году планируется увеличить пропускную способность портов на 50%. Также в три раза увеличится пропуск контейнеров. Азербайджан развивает Бакинский международный морской порт. Все это укрепляет конкурентоспособность Среднего коридора и повышает его привлекательность для глобальных грузопотоков", - подчеркнула она.

Жампетова заявила, что энергетика остается ключевым элементом двустороннего партнерства.

"За последние пять лет товарооборот вырос в пять раз и в 2024 году составил свыше 533 млн долларов, при этом стороны ставят цель довести этот показатель до 1 млрд. Казахстан активно экспортирует нефть через Азербайджан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, откуда она направляется по данному трубопроводу на мировые рынки. Важным шагом стало соглашение КазМунайГаз и SOCAR о транспортировке 1,5 млн тонн казахстанской нефти ежегодно через порт Актау и далее по маршруту БТД. Этот проект не только диверсифицирует экспортные пути, но и укрепляет энергетическое сотрудничество двух стран. Таким образом, энергетическое сотрудничество демонстрирует устойчивую динамику, обеспечивая обеим странам новые возможности для интеграции в мировые рынки. Росту взаимодействия способствует и запуск Казахстанско-азербайджанского инвестиционного фонда прямых инвестиций в 2024 году.

Казахстан и Азербайджан постепенно расширяют сотрудничество в новых секторах, среди которых особое место занимает сельское хозяйство. Здесь акцент делается на совместные программы по укреплению продовольственной безопасности и внедрению современных агро-промышленных технологий. В этом году Казахстан стал основным поставщиком зерна на азербайджанский рынок, обеспечив около 85% всего импорта. Перспективными остаются также проекты в сфере туризма и промышленности. Одновременно страны продвигают инициативы, связанные с цифровизацией и внедрением инновационных решений в экономику", - добавила эксперт.

Али Гасымов