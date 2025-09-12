https://news.day.az/society/1779946.html Армяне боятся правды - Ашраф Гейбатов на платформе Baku Network - ВИДЕО Армяне боятся правды. Как передает Day.Az, об этом сказал народный художник Азербайджана, член Объединения художников Германии и председатель Европейской ассоциации деятелей культуры Азербайджана Ашраф Гейбатов в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым". Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
