Пассажиров бакинского метро ждут изменения в интервалах

С 15 сентября, согласно осенне-зимнему графику движения, который будет введён впервые в истории метро, интервал между поездами в часы пик сократится до 1 минуты 45 секунд.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

Согласно новому графику на участке "28 мая - Ахмедлы" в рабочие дни в часы пик (07:30-09:30) и вечерние часы пик (17:00-19:30) интервал составит 1 минуту 45 секунд.

В утренний промежуток 07:00-07:30 интервал будет 1 минута 52 секунды, а в 09:30-10:00 - 2 минуты.

Вечером с 19:30 до 20:00 интервал сохранится на уровне до 2 минут.