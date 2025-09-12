https://news.day.az/society/1779966.html Пассажиров бакинского метро ждут изменения в интервалах С 15 сентября, согласно осенне-зимнему графику движения, который будет введён впервые в истории метро, интервал между поездами в часы пик сократится до 1 минуты 45 секунд. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".
Пассажиров бакинского метро ждут изменения в интервалах
С 15 сентября, согласно осенне-зимнему графику движения, который будет введён впервые в истории метро, интервал между поездами в часы пик сократится до 1 минуты 45 секунд.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".
Согласно новому графику на участке "28 мая - Ахмедлы" в рабочие дни в часы пик (07:30-09:30) и вечерние часы пик (17:00-19:30) интервал составит 1 минуту 45 секунд.
В утренний промежуток 07:00-07:30 интервал будет 1 минута 52 секунды, а в 09:30-10:00 - 2 минуты.
Вечером с 19:30 до 20:00 интервал сохранится на уровне до 2 минут.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре