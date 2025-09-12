Xiaomi высмеяла дизайн iPhone 17 Pro

Компания Poco - дочерняя фирма корпорации Xiaomi - высмеяла новые смартфоны Apple.

Как передает Day.Az, на это обратило внимание издание Notebookcheck.

10 сентября в аккаунте X Poco появилось изображение смартфона Poco F6 Pro. В компании отметили, что девайс похож на iPhone 17 Pro, так как имеет ориентированную горизонтально камеру. Однако в Poco заявили, что их аппарат вышел 2 года назад, и дизайн Apple является неоригинальным.

"Знакомо? У Poco такое было. Очень давно. Этот дизайн для нас не новинка - это наша привычка", - прокомментировали собственное изображение авторы публикации. Задняя панель Poco F6 Pro действительно похожа на заднюю крышку нового iPhone, однако расположение объективов и сенсоров немного отличается.

Журналисты Notebookcheck заметили, что дизайн с горизонтально ориентированным блоком под камеру очевидно придумали не в Xiaomi - он в том или ином виде появлялся у многих смартфонов. Так, в 2020 году компания OnePlus выпустила смартфона 8T Cyberpunk 2077 Edition, камера у которого была вписана в горизонтально ориентированный "островок".