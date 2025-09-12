В ООН назвали число людей, испытывающих дефицит воды в мире

Сегодня 2,4 млрд человек проживают в странах, где ощущается нехватка воды. В 2022 году как минимум 1,7 млрд человек были вынуждены использовать воду из загрязненных источников.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт ООН, такие тревожные цифры привел Специальный посланник Генерального секретаря ООН по вопросам воды Ретно Марсуди в интервью, приуроченном к старту научного форума Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) "Атомы для воды", который откроется 16 сентября.

Бывшая глава МИД Индонезии (2014-2024 гг.), Р. Марсуди сегодня является одной из самых заметных фигур, поднимающих вопрос о водной безопасности.

Она подчеркнула, что вода для нее - не только глобальная проблема, но и личная тема: "Вода всегда была для меня чем-то очень личным. Как женщина, я понимаю, что трудности, связанные с водой, непропорционально сильно затрагивают представительниц прекрасного пола. Во многих странах ее нехватка и ограниченный доступ к безопасной воде возлагают на них особое бремя, заставляя преодолевать большие расстояния, чтобы принести воду для семьи".

Она добавила, что разговор о воде нельзя сводить лишь к инфраструктуре: "Говорить о воде - это значит говорить о выживании. Речь идет о защите основы жизни и средств к существованию".

Р. Марсуди называет климатические изменения, экстремальные погодные явления и нехватку финансирования главными угрозами будущего.

"Сегодня мировые водные системы испытывают стресс, какого никогда прежде не было... Для удовлетворения будущих потребностей в воде и инфраструктуре потребуется около 6,7 трлн долларов к 2030 году и свыше 22 трлн долларов - к 2050 году", - сказала Спецпосланник.

Ключевым условием для обеспечения мирового населения водой она считает объединение усилий разных участников и международное сотрудничество.

"Я всегда подчеркиваю, что вода - это ответственность каждого. Ни один человек, институт или страна не способны в одиночку справиться с глобальными водными проблемами", - особо подчеркнула Р. Марсуди.

Особое внимание Спецпосланник уделила ядерным технологиям, в частности изотопной гидрологии. Это научная область, которая использует естественные изменения стабильных и радиоактивных изотопов в воде для анализа ее происхождения и качества. Она позволяет лучше понимать водные системы мира.

"Способность изотопной гидрологии точно отслеживать происхождение, возраст и качество воды делает ее революционным решением в управлении водными ресурсами", - отметила она.

"Я считаю, что благодаря применению ядерной науки и технологий МАГАТЭ внесет вклад в повышение стабильности глобальных водных ресурсов", - добавила Р. Марсуди.

В декабре будущего года в Объединенных Арабских Эмиратах состоится Конференция ООН по воде. Предыдущее мероприятие - первое за десятилетия - прошло в Нью-Йорке в марте 2023 года. По ее словам, предстоящий форум будет иметь решающее значение для управления водными ресурсами.

"Ожидания от Конференции по воде 2026 года очень высоки. Это будет важная веха для продвижения глобального водного прогресса и возможность ускорить достижение Цели устойчивого развития номер шесть - обеспечение чистой воды и санитарии", - подытожила Спецпосланник генсека ООН по вопросам воды.