Тяжелое ДТП в Азербайджане - погибли 4 полицейских - ФОТО
12 сентября около 05 часов в Джульфинском районе НАР произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате опрокидывания автомобиля марки "BMW", управляемым жителем района Гудратом Гулиевым, на месте происшествия погибли водитель и 3 пассажира.
По данному факту проводится расследование.
Отметим, что все четверо погибших в аварии были сотрудниками полиции.
Предполагается, что ДТП произошло в результате заноса автомобиля на дороге из-за дождливой погоды.
