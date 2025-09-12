Тяжелое ДТП в Азербайджане

12 сентября около 05 часов в Джульфинском районе НАР произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате опрокидывания автомобиля марки "BMW", управляемым жителем района Гудратом Гулиевым, на месте происшествия погибли водитель и 3 пассажира.

По данному факту проводится расследование.

Отметим, что все четверо погибших в аварии были сотрудниками полиции.

Предполагается, что ДТП произошло в результате заноса автомобиля на дороге из-за дождливой погоды.