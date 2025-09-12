В горах Загатальского района выпал снег

В высокогорной местности в Загатальском районе выпал снег.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в регионе наблюдается нестабильная погода, идут дожди. В результате ливней повысился уровень воды в реках Тала и Катех.

В ночь с 11 на 12 сентября вблизи административной территории села Юхары Тала Загатальского района, у подножия южного склона Большого Кавказа, на горе Алибей выпал снег.