В горах Загатальского района выпал снег

В высокогорной местности в Загатальском районе выпал снег.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в регионе наблюдается нестабильная погода, идут дожди. В результате ливней повысился уровень воды в реках Тала и Катех.
В ночь с 11 на 12 сентября вблизи административной территории села Юхары Тала Загатальского района, у подножия южного склона Большого Кавказа, на горе Алибей выпал снег.
