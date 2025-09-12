Германия направит истребители к польской границе

Германия направит к польской границе два истребителя Eurofighter.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на источник из The Wall Street Journal, это решение было принято после инцидента с беспилотным летательным аппаратом с целью расширения патрулирования воздушного пространства страны и усиления противовоздушной обороны в Восточной Европе.