В Сомали ликвидированы десятки боевиков

В результате военной операции, проведённой в регионе Гальгудуд, были ликвидированы более 30 боевиков движения "Аш-Шабаб", связанного с террористической организацией "Аль-Каида" и ведущего вооружённую борьбу против центральной власти в Сомали.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, во время операции, проведённой совместно Силами обороны Сомали и местными силами самообороны, погибли 6 солдат, ещё 14 получили лёгкие ранения.