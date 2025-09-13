https://news.day.az/world/1780130.html В Сомали ликвидированы десятки боевиков В результате военной операции, проведённой в регионе Гальгудуд, были ликвидированы более 30 боевиков движения "Аш-Шабаб", связанного с террористической организацией "Аль-Каида" и ведущего вооружённую борьбу против центральной власти в Сомали.
В Сомали ликвидированы десятки боевиков
В результате военной операции, проведённой в регионе Гальгудуд, были ликвидированы более 30 боевиков движения "Аш-Шабаб", связанного с террористической организацией "Аль-Каида" и ведущего вооружённую борьбу против центральной власти в Сомали.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, во время операции, проведённой совместно Силами обороны Сомали и местными силами самообороны, погибли 6 солдат, ещё 14 получили лёгкие ранения.
