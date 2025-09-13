Льюис Хэмилтон надеется на успешный результат в Баку

Льюис Хэмилтон, финишировавший шестым в Гран-при Италии после старта с десятого места из-за штрафа, заявил, что надеется на успешный результат в Баку, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

"Думаю, мне снова придется начинать работу с самого начала, так как предстоит выступление на трассе, где я много лет пилотировал машины с другими характеристиками. В Монце автомобиль вел себя лучше, особенно на медленной скорости. Думаю, в следующей гонке ситуация будет примерно такой же.

Однако я начну уик-энд в Баку в роли отстающего и буду постепенно набирать скорость. Постараюсь использовать для этого весь свой опыт. Не сомневаюсь, что комфортнее всего буду чувствовать себя за рулем в воскресенье на последнем круге гонки", - цитирует слова Хэмилтона F1News.ru.

Отметим, что Гран при Азербайджана 2025 года состоится 19-21 сентября.