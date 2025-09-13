В бакинском аэропорту у пассажирки нашли кокаин
Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку незаконного ввоза в страну крупной партии наркотических средств в результате комплексных контрольных мероприятий.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
Так, пассажирка - гражданка Азербайджанской Республики, прибывшая рейсом Стамбул-Баку, была подвергнута личному досмотру в зоне таможенного контроля. У нее обнаружили наркотическое средство - кокаин, общий чистый вес которого составил 153,551 грамма.
В ходе срочных оперативно-следственных мероприятий была задержана сама женщина, пытавшаяся ввезти наркотические средства контрабандным путем, а также двое других лиц, подозреваемых в причастности к данному преступлению на территории страны.
По факту в Главном управлении оперативно-следственной службы Государственного таможенного комитета продолжаются следственные действия.
