Фернандо Алонсо обновит рекорд Формулы-1 на Гран при Азербайджана

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на предстоящем Гран при Азербайджана двукратный чемпион мира проведет 418-ю гонку в карьере и обновит собственное достижение и рекорд Формулы-1 по числу стартов в чемпионате. Испанец проводит уже 22-й сезон и завершать карьеру не собирается.

Вспоминая самые яркие моменты, Алонсо отметил, что многие болельщики выделяют его победу в Валенсии в 2012 году. Однако сам гонщик назвал особенной гонку в Малайзии-2011, где ему пришлось бороться с серьезными проблемами коробки передач.

"Я делал перегазовку при каждом переключении вниз и так проехал около 30 кругов. Это потребовало огромной концентрации, но позволило финишировать", - приводит слова испанца F1news.

Тогда Алонсо занял шестое место, уступив напарнику Фелипе Массе более 20 секунд. Несмотря на скромный результат, он признался, что именно эта гонка осталась в его памяти одной из самых тяжелых и показала, что для него важно искать решение до самого конца.

Напомним, что Фернандо Алонсо был звездным послом первой гонки Формулы-1 в Баку, которая состоялась в 2016 году. Тогда она называлась Гран при Европы. Гран при Азербайджана 2025 года состоится 19-21 сентября.