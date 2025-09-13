https://news.day.az/world/1780123.html В США анонсировали встречу Трампа с премьер-министром Катара Президент США Дональд Трамп и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф в ближайшие часы встретятся с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахман Аль Тани. Как передает Day.Az. об этом сообщает Белый дом. "Трамп и Уиткофф поужинают с премьер-министром Катара", - сообщили в резиденции президента США.
В США анонсировали встречу Трампа с премьер-министром Катара
Президент США Дональд Трамп и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф в ближайшие часы встретятся с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахман Аль Тани.
Как передает Day.Az. об этом сообщает Белый дом.
"Трамп и Уиткофф поужинают с премьер-министром Катара", - сообщили в резиденции президента США.
