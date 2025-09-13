В США анонсировали встречу Трампа с премьер-министром Катара

Президент США Дональд Трамп и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф в ближайшие часы встретятся с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахман Аль Тани.

Как передает Day.Az. об этом сообщает Белый дом.

"Трамп и Уиткофф поужинают с премьер-министром Катара", - сообщили в резиденции президента США.