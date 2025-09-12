Xiaomi представила электронную книгу на Android в формате смартфона

Бренд Moaan, входящий в экосистему Xiaomi, представил новый карманный ридер InkPalm Mini Plus 2 под управлением Android. Об этом сообщает портал NotebookCheck, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Устройство выполнено в формате компактного смартфона и ориентировано на чтение электронных книг. Для этого гаджет получил 5,84-дюймовый экран E-Ink с защитным алюмосиликатным стеклом и встроенной подсветкой. За производительность Moaan InkPalm Mini Plus 2 отвечает четырехъядерный процессор Rockchip RK3566, дополненный 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ.

Ридер работает под управлением Android 14 и поддерживает загрузку контента через Wi-Fi, Bluetooth и 5G. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 2250 мАч. Габариты устройства составляют 158х78х6,9 мм при весе 140 г.

Moaan InkPalm Mini Plus 2 в Китае оценили в 1399 юаней. Появится ли устройство за пределами КНР, неизвестно.

Moaan - это компания, входящая в экосистему Xiaomi, которая выпускает электронные книги. Xiaomi владеет множеством брендов, среди которых Mijia, Viomi, Yeelight, Smartmi, Dreame, Deerma, Aqara, SOOCAS и другие.