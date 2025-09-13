ФИФА планирует внедрить новые изменения в 2026 году

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена внести изменения в международный календарь и объединить сентябрьскую и октябрьскую паузы на матчи сборных.

Как передает Day.Az, об этом пишет "Советский спорт" со ссылкой на портал El Desmarque.

На сегодняшний момент осенью существует три перерыва на матчи сборных - в сентябре, октябре и ноябре. С 2026 года ФИФА планирует сделать единый перерыв продолжительностью 16 дней в сентябре и октябре.

Первый перерыв в международных матчах национальных сборных в предстоящем году запланирован на период с 21 сентября по 6 октября. Таким образом, сборные смогут проводить в этот временной отрезок по четыре матча. Международный перерыв в ноябре будет проходить в период с 9 по 17 число 2026 года. В этот отрезок для каждой сборной запланировано по два матча.