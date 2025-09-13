В Астане обсуждены пути повышения эффективности перевозок по маршруту ТМТМ

В офисе "Ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ) состоялась рабочая встреча с делегацией Китайской международной инжиниринговой консалтинговой корпорации (China International Engineering Consulting Corporation, CIECC).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт Среднего коридора.

Согласно информации, визит китайской делегации был организован по поручению Государственного комитета по развитию и реформам КНР. Целью визита стало изучение операционной ситуации Китайско-Европейских железнодорожных перевозок и оценка возможностей маршрута ТМТМ.

По данным, в ходе встречи стороны обсудили динамику перевозок и частоты рейсов контейнерных поездов, конкурентоспособность маршрута ТМТМ, вопросы тарифной политики, использование квот и др.

Отмечается, что отдельное внимание уделялось развитию инфраструктуры и ключевых узлов, включая запуск контейнерного хаба в порту Актау, сокращение сроков доставки и внедрение цифровых решений для отслеживания грузов.

"По итогам встречи было достигнуто понимание о дальнейшем сотрудничестве и совместных действиях, направленных на повышение эффективности перевозок по маршруту ТМТМ и содействие устойчивому развитию Китайско-Европейских железнодорожных связей.

Отметим, что CIECC - крупнейшая государственная консалтинговая компания КНР, находящаяся под управлением Государственной комиссии по контролю и управлению госактивами при Госсовете КНР. За годы работы корпорация реализовала свыше 150 000 проектов в сферах транспорта, энергетики, городского развития и высоких технологий на сумму более 200 триллиона юаней.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортно-торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.