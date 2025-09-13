На восточной границе Эстонии ограничили полеты

На восточной границе Эстонии временно ограничили полеты.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ERR со ссылкой на командующего ВВС страны Рийво Валге.

Чиновник отметил, что авиаактивность снизится только частично, чтобы у "операторов наблюдения было меньше объектов для отслеживания".

"На простом языке это значит, что те, кто обращается к нам и обосновывает свои действия, как, например, Департамент полиции и погранохраны прошлой ночью, когда они искали пропавшего человека с помощью дрона, - могут продолжать работу", - пояснил Валге.

ERR уточняет, что ограничения будут действовать каждый день с 20:00 до 7:00 на высоте до 6 тыс. м. Пока неизвестно, как долго это продлится. По данным телерадиокомпании, ограничения связаны с "активностью российских войск и украинских дронов в Ленинградской области".