https://news.day.az/sport/1780179.html Сборная Азербайджана впервые вышла в финал: первый соперник - Канада Сегодня стартует финальный этап женской Мировой серии по баскетболу 3х3. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана впервые примет участие в решающем этапе. На этапе, который пройдет в Шанхае, наша команда выступит в рамках группы B.
Женская Мировая серия
Сборная Азербайджана впервые вышла в финал: первый соперник - Канада
Сегодня стартует финальный этап женской Мировой серии по баскетболу 3х3.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана впервые примет участие в решающем этапе.
На этапе, который пройдет в Шанхае, наша команда выступит в рамках группы B. Азербайджанские баскетболистки встретятся со сборными Канады и Нидерландов U-25, а также с румынским клубом "Рапид".
Женская Мировая серия
Финальный этап
13 сентября
11:25. Канада - Азербайджан
13:25. Азербайджан - Нидерланды U-25
16:55. "Рапид" - Азербайджан
Отметим, что победители групп соревнований выйдут в полуфинал, а обладатели 2-3 мест выступят в 1/4 финала. Финальный этап завершится завтра.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре