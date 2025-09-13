Сегодня стартует финальный этап женской Мировой серии по баскетболу 3х3.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана впервые примет участие в решающем этапе.

На этапе, который пройдет в Шанхае, наша команда выступит в рамках группы B. Азербайджанские баскетболистки встретятся со сборными Канады и Нидерландов U-25, а также с румынским клубом "Рапид".

Женская Мировая серия

Финальный этап

13 сентября

11:25. Канада - Азербайджан

13:25. Азербайджан - Нидерланды U-25

16:55. "Рапид" - Азербайджан

Отметим, что победители групп соревнований выйдут в полуфинал, а обладатели 2-3 мест выступят в 1/4 финала. Финальный этап завершится завтра.