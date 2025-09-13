Эрдоган лично протестировал новую модель Togg T10F

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану подарили новую модель турецкого производителя электромобилей Togg T10F.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", члены совета директоров Togg передали автомобиль Эрдогану во дворце Долмабахче, где находится его рабочий офис.

Глава государства совершил тест-драйв нового голубого электромобиля Togg с президентским гербом, а также получил подробную информацию о машине.

После тестовой поездки подарок президенту вручили министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр и председатель совета директоров Togg Фуат Тосъялы.

На церемонии передачи Togg T10F присутствовал также глава Управления по связям при администрации президента Бурханеттин Дуран.