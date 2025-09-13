Увеличивается количество рейсов по этим ж/д маршрутам

Поезда "Азербайджанских железных дорог" (АЖД), курсирующие по Абшеронскому кольцевому маршруту, с 15 сентября 2025 года будут работать по обновленному расписанию с целью удовлетворения пассажирского спроса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЖД, в рабочие дни количество рейсов на Абшеронском кольцевом маршруте увеличится с 92 до 104. В частности, число рейсов по направлениям Баку-Хырдалан и Хырдалан-Баку возрастет с 36 до 40, а по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт-Баку - с 56 до 64. В нерабочие дни число рейсов по линиям Баку-Хырдалан и Хырдалан-Баку увеличится с 16 до 22, а по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт-Баку будет выполняться 34 рейса.

Отмечается, что изменения создадут дополнительные возможности для пассажиров. В частности, дополнительные рейсы по маршруту Баку-Хырдалан и обратно облегчат ежедневные поездки жителей Хырдалана и Баладжары, а увеличение числа рейсов по линии Баку-Пиршаги-Сумгайыт-Баку обеспечит больше удобства и вариантов выбора.