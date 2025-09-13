Южноафриканский клуб подписал азербайджанского футболиста

Азербайджанский футболист Туран Манафов, который продолжит свою карьеру в Южно-Африканской Республике (ЮАР), договорился с командой "Стелленбош".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, бывший защитник нашей сборной подписал контракт до лета 2028 года.

27-летний левый вингер будет зарабатывать в Африке больше, чем ранее в других командах. Южноафриканский клуб будет платить нашему соотечественнику зарплату в размере 120 тысяч долларов в год.

Отметим, что последней командой Турана Манафова был "Кяпаз". Ранее он также выступал за "Загаталу", "Сабаил", "Олимпиакос" (Волу) и "Араз-Нахчыван".