https://news.day.az/sport/1780194.html Южноафриканский клуб подписал азербайджанского футболиста Азербайджанский футболист Туран Манафов, который продолжит свою карьеру в Южно-Африканской Республике (ЮАР), договорился с командой "Стелленбош". Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, бывший защитник нашей сборной подписал контракт до лета 2028 года.
Южноафриканский клуб подписал азербайджанского футболиста
Азербайджанский футболист Туран Манафов, который продолжит свою карьеру в Южно-Африканской Республике (ЮАР), договорился с командой "Стелленбош".
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, бывший защитник нашей сборной подписал контракт до лета 2028 года.
27-летний левый вингер будет зарабатывать в Африке больше, чем ранее в других командах. Южноафриканский клуб будет платить нашему соотечественнику зарплату в размере 120 тысяч долларов в год.
Отметим, что последней командой Турана Манафова был "Кяпаз". Ранее он также выступал за "Загаталу", "Сабаил", "Олимпиакос" (Волу) и "Араз-Нахчыван".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре