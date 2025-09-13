Трамп пообещал провести расследование в отношении Сороса

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении провести расследование в отношении американского финансиста Джорджа Сороса за организацию протестов в стране. Соответствующее заявление американский лидер сделал в интервью телеканалу Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Президент США утверждает, что действия Сороса подпадают под закон о преступных организациях (RICO), так как протесты перерастают в массовые беспорядки.

"Мы займемся Соросом, потому что, по моему мнению, это дело RICO против него и других людей, ведь это больше, чем просто протесты. Это настоящие волнения, это уличные беспорядки", - сказал Трамп.

27 августа Трамп призвал привлечь к уголовной ответственности Джорджа Сороса и его сына "за поддержку насильственных акций" в Соединенных Штатах. По мнению Трампа, больше нельзя позволять "чокнутым разрывать Соединенные Штаты на части".

Американский президент подчеркнул, что "Сорос и его группа психопатов" являются причиной "огромного ущерба" Америке.