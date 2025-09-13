В Лондоне откроется архив Дэвида Боуи

Центр Дэвида Боуи, в котором собраны более 90 тысяч предметов, принадлежавших британскому рок-музыканту, откроется в субботу на базе восточного филиала Музея Виктории и Альберта в Лондоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, экспозиция даст возможность посетителям проследить творческий путь артиста c 1960-х до 2016 года. Среди представленных экспонатов - рукописные тексты хитов Fame (1975), Heroes (1977) и Ashes to Ashes (1980), письма, фотографии, видеозаписи, музыкальные инструменты, награды, элементы сценического оформления и многочисленные костюмы.

Музей получил коллекцию в 2023 году, однако все 90 тысяч экспонатов невозможно разместить в одном помещении филиала, расположенного в Олимпийском парке королевы Елизаветы в Стратфорде. Посетителям представят около 200 наиболее значимых предметов, сгруппированных в девять тематических разделов. В их числе - редкие фотографии, рисунки и личные вещи музыканта, музыкальные инструменты и порядка двух десятков его культовых нарядов.

Среди наиболее известных экспонатов - костюм Зигги Стардаста, созданный дизайнером Фредди Буретти для одноименного сценического образа Боуи, который стал ключевым элементом его альбома 1972 года The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Также будет представлен знаменитый плащ с изображением британского флага, созданный совместно с дизайнером Александром Маккуином для альбома Earthling (1997).

Отдельное внимание в экспозиции займет так называемая "Библиотека связей", демонстрирующая влияние Боуи на массовую культуру - от сериала "Друзья" до моды Иссэя Миякэ и творчества таких исполнителей, как Леди Гага, Charli XCX, Жанель Монэ и Кендрик Ламар.

Куратор восточного филиала музея Мадлен Хэддон отметила, что Боуи стал первопроходцем в области мультидисциплинарного искусства - он проявил себя как музыкант, актёр, писатель, исполнитель и культурная икона, предвосхитив подход, при котором современные молодые творцы свободно работают в разных направлениях.

Создание центра и приобретение коллекции стало возможным благодаря пожертвованию в размере 10 млн фунтов стерлингов (около $12,2 млн по состоянию на 2023 год), сделанному фондом семьи миллиардера Леонарда Блаватника и звукозаписывающей компанией Warner Music Group.