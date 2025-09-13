Гвардиола рассказал, при каких условиях уйдет из "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о будущем в клубе накануне дерби против "Манчестер Юнайтед", которое состоится 14 сентября, сообщает İdman.biz со ссылкой на Mirror.

"Я много раз говорил, что не знаю, что будет дальше. Результаты определяют положение, и я обязан провести хороший сезон. Не останусь, если почувствую, что клубу нужны перемены. Но сейчас я как никогда хочу продолжать работать после того, что произошло в прошлом сезоне.

Когда я пришел и подписал контракт на три года, не думал, что останусь здесь на 10 лет. Я горжусь этим и хочу помогать команде и клубу снова и снова", - отметил испанский специалист.

Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" летом 2016 года и с тех пор выиграл с клубом множество национальных и международных трофеев.