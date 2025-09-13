Названы все предстоящие презентации Apple

Apple готовится к презентации шести новых устройств следом за iPhone 17.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Tekno Burada.

Одним из ближайших релизов станет обновленная приставка Apple TV с процессором A17 Pro и поддержкой Wi-Fi 6E/7, что должно повысить производительность и качество потоковой передачи. Также ожидается более глубокая интеграция голосового ассистента Siri.

Компания также обновит умную колонку HomePod mini, которая получит процессор S9 или более новый, поддержку Wi-Fi 6E/7 и чип UWB второго поколения. Кроме улучшенного звучания, пользователям будут предложены новые варианты окраски.

Следующее поколение трекера AirTag увеличит дальность работы в три раза и будет оснащено более мощным динамиком, а также системой оповещения о низком заряде батареи.

Среди прочих новинок ожидается iPad Pro 2025 года с чипом Apple M5 и двойной селфи-камерой, адаптированной для работы в портретной и альбомной ориентации, что должно повысить удобство видеосвязи.

Также инсайдеры ожидают выход гарнитуры смешанной реальности Vision Pro на базе процессора M4 или M5. Предусмотрены улучшения конструкции крепления, а также возможное появление нового цветового решения Space Black.

Отдельное внимание уделяется монитору Studio Display 2, который оснастят Mini-LED-подсветкой. Его запуск ожидается в конце 2025 года или в начале 2026 года.

При этом новые MacBook Pro с чипом M5, а также обновленные версии iMac и Mac mini ожидаются лишь в 2026 году.