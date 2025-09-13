В Гызылагачском заповеднике начался пожар

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании на территории, расположенной возле села Гызылагач Масаллинского района, в Национальном Гызылагачском заповеднике.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, силы Государственной службы пожарной охраны МЧС были незамедлительно привлечены к месту происшествия.

Несмотря на то, что ветреная погода осложняла операцию по тушению пожара, благодаря проведенным необходимым и неотложным мерам удалось ограничить распространение огня.

В настоящее время продолжаются мероприятия по полной ликвидации возгорания.