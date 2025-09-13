Азербайджанская нефть подорожала
В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF выросла на 1,37 доллара США или на 2,01% по сравнению с предыдущим показателем и составила 69,49 доллара за баррель.
Об этом в субботу Day.Az сообщили источники на нефтяном рынке.
Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена нефти марки Azeri Light на базе FOB выросла на 1,34 доллара или на 2,01% и составила 67,98 доллара.
Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем увеличилась на 1,41 доллара или на 2,55% и достигла 56,76 доллара за баррель.
Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 1,44 доллара или на 2,17% по сравнению с предыдущим показателем и составила 67,74 доллара за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре