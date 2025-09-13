Депутатка Грегорова: оплаченные слезы по сепаратистам

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Евродепутатка Маркета Грегорова, чешский политический деятель, член Чешской пиратской партии и действующий депутат Европейского парламента от фракции "Зеленые - Европейский свободный альянс", вновь решила выступить в роли "знатока" армяно-азербайджанского конфликта. В недавнем интервью армянскому изданию Alpha News она сделала ряд громких заявлений, которые скорее свидетельствуют о поверхностном понимании темы, чем о реальной осведомленности.

Грегорова выразила сожаление о судьбе сепаратистов, попыталась провести параллели между политикой Азербайджана, Беларуси и России, а также заявила, что азербайджанцы якобы не стремятся возвращаться в Карабах - и в этом, по ее словам, "виновен руководитель Азербайджана".

Далее, рассуждая о роли США и России в регионе, она отметила: присутствие Вашингтона якобы "стабилизирует ситуацию", а сам Дональд Трамп, несмотря на общее критическое отношение к нему в Европе, "сделал, возможно, единственный положительный шаг", обеспечив американское влияние на Южном Кавказе. При этом евродепутатка не удержалась от штампов о "диктаторских решениях" и даже заговорила о "потемкинских деревнях" в Карабахе, демонстрируя привычную для европейских политиков однобокую риторику.

... Всякий раз, когда европейский политик с пламенным лицом и пустыми руками начинает "свидетельствовать правду" о Кавказе, в воздухе пахнет не только нафталином старых клише, но и свежей демагогией. Евродепутатка Маркета Грегорова - ровно из этой серии: уверенная интонация, поверхностные тезисы, эмоциональные вердикты, ни грамма ответственности за факты. Она жалеет сепаратистов, выдумывает "схожие цели" Баку, Минска и Москвы, а затем размахивает словечком "потемкинские деревни", говоря о восстановлении азербайджанских городов в Карабахе. Это уже не просто ошибка: это политическая публицистика без матчасти, где вместо доказательств - свои же фантазии. Quod gratis asseritur, gratis negatur - что утверждается без доказательств, то без доказательств и отвергается. Источник ее тезисов - недавнее интервью армянскому изданию Alpha News, где Грегорова и выдала набор штампов про "потемкинские деревни", "невозможность возвращения" и "главы государства, который решает".

Тезис про "потемкинские деревни" в Карабахе не выдерживает элементарной проверки реальностью. Политик, который действительно видел бы масштабы разрушений, причиненных 30-летней оккупацией, никогда не назвал бы строящиеся с нуля города "декорациями". Азербайджан получил территории, превращенные в руины: Агдам называли "Хиросимой Кавказа" - и это не журналистская гипербола, а сухая констатация на фоне километров опустошения.

Эти разрушения фиксировались не вчера и не позавчера. Еще в 2005 году миссия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по "окружным районам" документировала картину запустения, незаконного заселения и варварского использования азербайджанской собственности. Это - база, от которой обязан отталкиваться любой европолитик, прежде чем произнести словосочетание "потемкинские деревни".

Правовой контекст прост, как таблица умножения. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН 1993 года - 822, 853, 874, 884 - прямо требовали вывода оккупационных сил с азербайджанских территорий и подтверждали территориальную целостность Азербайджана. Никакого "оба виноваты" в тексте этих документов нет - есть требование вывести силы и прекратить захват районов вроде Агдама.

В 2015 году Большая палата ЕСПЧ по делу "Чирагов и другие против Армении" установила: Армения осуществляла эффективный контроль над Карабахом и прилегающими районами, несла ответственность за длительное лишение азербайджанцев права вернуться и пользоваться своим имуществом. То есть именно армянская сторона юридически признана ответственным субъектом за состояние дел на этих территориях в период оккупации.

Когда Грегорова "жалеет" тех, кто десятилетиями удерживал чужую землю и имущество, она спорит не с Баку - она спорит с Совбезом ООН и Большой палатой ЕСПЧ. Это уже не про эмоции, это про игнорирование твердых норм международного права.

Вторая война завершилась Трехсторонним заявлением 10 ноября 2020 года - официальный документ, подтвержденный всеми тремя лидерами и обнародованный, среди прочего, на сайте Кремля. Речь шла о полном прекращении огня, возвращении оккупированных районов Азербайджану и размещении российских миротворцев.

В сентябре 2023 года, после кратких локальных антитеррористических действий, Баку восстановил конституционный порядок на всей территории Карабаха. Спустя дни лидер так называемой "Арцах" подписал указ о самороспуске всех "госструктур" с 1 января 2024 года. Хотите это называть как угодно, но факт один: проект сепаратизма распался - юридически и фактически.

В те же дни миссия ООН впервые за три десятилетия посетила регион и отчиталась о ситуации - это не "пропаганда", а официальные материалы системы ООН.

Любой разговор о скорости возвращения людей в Карабах надо начинать с мин и НВП (неразорвавшихся боеприпасов). Это не метафора, это арифметика смерти и бюджетов. В официальных документах ООН за 2024 год приводятся масштаб и темпы очистки: сотни тысяч обнаруженных мин и боеприпасов, сотни тысяч гектаров под обследованием. На каждую построенную дорогу - десятки километров, проверенных саперами; за каждым сданным кварталом - тысячи часов работы.

С 2020 года число пострадавших от мин в Азербайджане исчисляется многими сотнями; к 2024-2025 годам речь шла о сотнях инцидентов и сотнях жертв - гражданских и военных. И это статистика не из агиток, а из профильных бюллетеней и международных обзоров по разминированию. Рассказывать на этом фоне про "потемкинские декорации" - издеваться над людьми, которые ежедневно выходят на зараженные поля, чтобы завтра туда вернулись семьи.

В ноябре 2022 года утверждена Государственная программа "Большое возвращение" на 2022-2026 годы: первый этап - до конца 2026-го, ориентир - 140 тысяч человек и 100 восстановленных поселений Карабаха и Восточного Зангезура. Это не лозунг, а дорожная карта - с приоритетом безопасности, инфраструктуры и рабочих мест.

Что уже сделано? Независимый исследовательский проект Researching Internal Displacement (RID) суммирует к январю 2025 года: 2 614 семей (10 274 человека) уже переселены в Физули, Лачин, Джебраил, Шушу, Агалı (Зангилан) и др. Больше трех тысяч - только в Физули, более двух тысяч - в Лачине; есть переселенцы в Джебраиле и Шуше. Это не пресс-релизы, а сводные данные с разбивкой по населенным пунктам.

Возвращение продолжается в 2024-2025 годах - партиями по десятки семей, с выдачей ключей, с заселением новых кварталов. Да, это не мгновенная "массовка", а поэтапный процесс: сперва дороги, сети, школы, медпункты и рабочие места; потом - устойчивое заселение. Это и есть ответственность, а не "потемкинщина".

Разве "потемкинские деревни" строят международные аэропорты? Физули открыт 26 октября 2021 года (в присутствии лидеров Азербайджана и Турции) - это первая воздушная артерия для логистики и бизнеса. Следом - Зангилан (20 октября 2022). В 2025-м состоялась церемония открытия аэропорта Лачин. Это дорогие, сложные, сертифицируемые объекты, через которые пойдут грузы, туристы, инвесторы - а не "декорации".

"Умная деревня" Агалы (Зангилан) - это реальный прожиточный контур: энергоэффективное жилье, цифровая инфраструктура, коммунальные службы. Программы трудоустройства, агропроекты, социальные сервисы - все это описано и в независимых материалах, и в госдокументах. Еще раз: это не "фасады", а новая с нуля экономика.

Тридцать лет азербайджанские семьи жили как ВПЛ - от палаточных лагерей начала 2000-х до общежитий и спецпоселков. Масштаб - сотни тысяч человек, что подтверждают международные базы (IDMC, Всемирный банк, UNHCR). Сегодня, когда родные земли расчищаются от мин и восстанавливаются с нуля, люди возвращаются - осторожно, партиями, туда, где безопасно и есть работа. Называть это "не хотят" - верх цинизма и неуважения к миллионам жизней, прожитых в вынужденном переселении.

Да, темпы могли бы быть выше. Но ключевое слово - безопасность. Пока сапер не подпишет квадрат, туда не зайдет ни школа, ни детсад, ни больница. И это - единственно честная логика перед людьми, а не телевизионная картинка для западной аудитории.

Когда Грегорова говорит о "схожих целях" Баку с Минском и Москвой, она пытается натянуть европейскую линейку внутренних конфликтов на Южный Кавказ. Но реальная политика Азербайджана в 2020-е - это восстановление территориальной целостности (подтвержденной ООН), последовательная дипломатия по мирному договору, региональная инфраструктура и восстановление Карабаха. Вмешивать сюда "схожесть" с иными режимами - значит выхолощать смысл международного права, подменяя факты ассоциациями. Никаких "доказательств" своей метафоре Грегорова не приводит и привести не может - потому что их нет.

Да, США в регионе - фактор. Да, президент США Трамп сегодня задает тон американской внешней политике. Но взрослый анализ - это не аплодисменты "возвращению США", а признание простого факта: послевоенное урегулирование в нашем регионе держится не на красивых словах, а на жестком соблюдении международного права, инженерии безопасности (разминирование), больших стройках и реинтеграции людей. Ни одно из этих направлений нельзя подменить твитом, брифингом или "снятым на телефон" интервью. Взрослая политика - это километры дорог, мегаватты подстанций, сотни классов и амбулаторий, а также юридические гарантии собственности и прав граждан. Это - скучно для телекамер, но именно так выглядит мир после войны.

Факты разрушений подтверждены не только репортажами, но и миссиями и публичными архивами: пустые кварталы Агдама, стертые с лица земли села Физули, варварская переработка инфраструктуры "на кирпич и металл". Кому нужны "потемкинские села", если на месте города - голая степь с минами? Построить заново - единственный путь, а не "политический спектакль".

Еще один тезис Грегоровой - "невозможность возвращения армян". Во-первых, после сентября 2023 года и самороспуска сепаратистских структур вопрос в любом случае лежит в правовом поле Азербайджана - с учетом национального законодательства, безопасности, имущественных прав и индивидуальной ответственности за военные преступления (если таковые имеются). Во-вторых, именно миссия ООН фиксировала выезд населения и давала свои оценки обстановке - это документальная реальность, а не "инсайд друзей журналистов", как у политиков-активистов. Перевернуть логику - значит опять выдать эмоцию за факт.

Любой гектар Карабаха - это сначала сапер, потом инженер, потом семья. И только так - иначе это будет не "возвращение", а статистика взрывов.

Политик, который называет восстановление "потемкинским", фактически бьет по международному урегулированию: он обесценивает право на возвращение ВПЛ, нивелирует решения ЕСПЧ о собственности и выстраивает вместо дорожной карты - моралистическую декорацию. Так рождается "активизм вместо политики", а вместе с ним - ложные ожидания и разочарования. Кто выигрывает? Те, кто хочет бесконечно держать регион в тисках мифов и взаимной ненависти.

История Кавказа - это не сказка про "малых и больших". Это реестр договоров и решений - от международно признанных границ до принятых всеми резолюций. Это территория, где любое "мы здесь были первыми" всегда разбивается о принцип uti possidetis juris и современную карту ООН. И когда очередной европолитик начинает проповедовать "высокие материи", надо задавать ему один вопрос: вы читали документы, на которые обязаны опираться? Или предпочитаете цитировать самих себя?

Грегорова, рассказывающая о "потемкинских деревнях" в Карабахе, - это как критик архитектуры, который ни разу не выходил из студии: "на картинке все выглядит подозрительно идеально". Простите, но так можно было бы назвать и возрожденные кварталы Варшавы после войны - "слишком новые, значит бутафория". Именно так и звучит ее логика на кавказской земле, где "слишком новое" - это единственно возможное после стирания городов до основания.

Мир после войны - длиннее любого депутатского мандата. В нем нет места фейковому сочувствию и дилетантским вердиктам. В нем есть сапер, инженер, учитель, врач, водитель автобуса и ребенок, который идет в первый класс в Физули - не "красиво" отремонтированный, а заново построенный. И есть право, которое не любит пустых слов. С этим правом спорить бессмысленно - в отличие от публицистики, оно переживает и шум прессы, и смену политических сезонов.

Маркета Грегорова, вы в праве на собственное мнение. Но у вас нет права на собственные факты. В следующий раз, когда потянетесь к формуле "потемкинские деревни", откройте, пожалуйста, резолюции СБ ООН, решение Большой палаты ЕСПЧ и отчеты по разминированию. И еще - расписание рейсов через Физули и Зангилан. Мироустройство упрямее и интереснее, чем кажется из уютного кресла европарламентария. Ведь на кавказской земле, где каждая новая школа стоит на очищенном от мин квадрате, слова без фактов - не просто пусты. Они опасны.