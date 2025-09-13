Высокий уровень госдолга и раздробленность

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Франции с уровня "АА-" до "А+". Решение связано с растущим государственным долгом и политической нестабильностью в стране.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте агентства.

В качестве основных причин снижения рейтинга специалисты назвали высокий уровень государственного долга, политическую раздробленность и неблагоприятные бюджетные перспективы из-за роста расходов на оборону.

Прогноз по рейтингу изменен на "стабильный", что означает ожидание сохранения текущей ситуации в среднесрочной перспективе.