https://news.day.az/world/1780128.html Трамп и Уиткофф в ближайшие часы встретятся с премьером Катара Президент США Дональд Трамп и американский спецпосланник по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф встретятся с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани. Как передает Day.Az, об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.
"Президент Трамп и Стив Уиткофф сегодня вечером поужинают с премьер-министром Катара", - привел слова сотрудника пресс-пул Белого дома.
