Трамп и Уиткофф в ближайшие часы встретятся с премьером Катара

Президент США Дональд Трамп и американский спецпосланник по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф встретятся с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани. Как передает Day.Az, об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.