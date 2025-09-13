Трамп и Уиткофф в ближайшие часы встретятся с премьером Катара

Президент США Дональд Трамп и американский спецпосланник по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф встретятся с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани.

Как передает Day.Az, об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.

"Президент Трамп и Стив Уиткофф сегодня вечером поужинают с премьер-министром Катара", - привел слова сотрудника пресс-пул Белого дома.