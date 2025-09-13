Samsung передумала выпускать популярный смартфон Galaxy S

Ожидается, что Samsung Galaxy S26 Edge будет не только тоньше текущей модели с корпусом толщиной 5,8 мм, но и предложит аккумулятор повышенной емкости благодаря внедрению новых материалов.

По данным инсайдера, Samsung в этой модели впервые применит кремний-углеродный аккумулятор. Эта технология позволяет увеличить плотность энергии без роста габаритов, что может обеспечить более длительное время автономной работы при сохранении или уменьшении толщины корпуса.

Также сообщается, что в линейке Galaxy S26 не будет модели S26 Plus. Ее место, по предварительным данным, займет сверхтонкий Galaxy S26 Edge.

Таким образом, структура флагманской серии может быть пересмотрена, и линейка будет представлена базовой моделью, Edge-версией и Ultra. Презентация линейки Galaxy S26 ожидается в первом квартале 2026 года.