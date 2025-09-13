https://news.day.az/economy/1780166.html ADSEA и АБР заключили соглашение о технической помощи Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) и Азиатский банк развития (АБР) подписали соглашение о технической помощи (СТП), формализующее обязательства сторон.
Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) и Азиатский банк развития (АБР) подписали соглашение о технической помощи (СТП), формализующее обязательства сторон.
Как сообщает в субботу Day.Az, документ был подписан в ходе встречи председателя ADSEA Заура Микаилова и директора представительства АБР в Азербайджане Суннии Дуррани-Джамал.
В ходе встречи стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в сфере государственно-частного партнерства в Азербайджане, а также представили потенциальные проекты в рамках технической помощи АБР. Подписание Соглашения о технической помощи стало итогом переговоров и закрепило обязательства сторон.
