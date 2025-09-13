Гороскоп на 13 сентября

Сегодняшний гороскоп совсем не подходит для организации и спокойного ведения дел, поэтому переделать все, что запланировано на сегодня, вряд ли удастся. Вместо этого звезды весь день будут склонять к отдыху и ничегонеделанью. Если есть такая возможность, не противьтесь этому импульсу - время от времени организму нужно расслабляться, чтобы накопить энергию для будущих трудовых подвигов. Однако помните, что алкоголь сегодня не лучшее средство для отдыха: день склоняет к неумеренности во всем, что касается сомнительных удовольствий, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овну, скорее всего, придется вести собственную игру, не посвящая в нее остальных. Впрочем, окружающие и сами будут сторониться вашей активности, далеко не всегда уместной. Увы, ваш излишний трудовой энтузиазм сегодня не принесет большой пользы никому, обернувшись только ненужной суетой и хаосом. Что ж, раз уж все равно так получилось, Овну будет лучше потратить этот день на себя самого, и, по возможности, не браться за большие и ответственные проекты. Лучше уж просто отдохнуть, чем наломать полный кузов дров. Куда их потом девать эти дрова?

Телец

Сегодня мысль о том, что счастье не в деньгах, а в их количестве, может не давать Тельцу покоя. Весь день он способен строить планы своего обогащения. Звезды гороскопа предупреждают, что Тельцу не следует торопиться с воплощением этих грандиозных проектов в жизнь: пускай сначала как следует отлежатся. Скорее всего, идеи обогащения, пришедшие ему в голову сегодня, будут сродни фантастическим мечтам - то есть весьма далеки от того, что диктует реальность. В такие дни хорошо отдыхать или медитировать, но уж никак не претворять свои идеи в жизнь!

Близнецы

Сегодня лучшим режимом, в котором Близнецы смогут существовать, будет авральный! Правда, сами для себя они вряд ли способны его организовать. Зато если аврал на работе или дома вдруг случится, Близнецы сумеют проявить все свои скрытые таланты, стремительно и четко справляясь с огромным объемом работ. Если же ситуация сегодня не потребует от Близнецов работать на пределе возможностей, их день пройдет спокойно и даже сонно - такая уж особенность у этого дня!

Рак

Сегодня Рак рискует что-то потерять. Речь может идти и о вполне конкретных вещах - например, таинственно исчезнувшей со стола ручке или потерявшихся документах, - и о более серьезных, вроде упущенной выгоды или потери репутации. Чтобы избежать неприятностей, звезды гороскопа советуют сегодня Раку быть собранным и внимательным, даже несмотря на то, что день его к этому, увы, совершенно не склоняет. Ну, или отложить дела на потом, уделив время фитнесу и релаксу.

Лев

Сегодня в течение дня возможны любые сюрпризы: звезды гороскопа предупреждают Льва, что ситуация будет развиваться непредсказуемо. Люди, с которыми Лев встретится; вопросы, которые ему придется решать; ситуация, с которой он столкнется, вряд ли будут иметь отношение к тому, что было заранее запланировано Львом на сегодня. И хотя сюрпризы могут оказаться как со знаком "плюс", так и со знаком "минус", этот день внесет в жизнь Льва свежую струю!

Дева

Сегодня Дева может столкнуться с такой проблемой, как поверхностность и беспечность окружающих. Люди вокруг нее будут склонны слишком легко откоситься к серьезным вопросам и принимать скороспелые решения. Вряд ли Деве удастся изменить ситуацию и кого-то переубедить. Единственное, что она может сделать сегодня, - это держать под контролем то, за что отвечает сама, лично. И, конечно же, набраться терпения - оно сегодня нужно Деве как никогда.

Весы

Сегодня время работает против Весов: весь день они способны опаздывать куда-то. Ощущение, что они бегут, но не успевают, способно стать визитной карточкой этого дня. Идет ли речь о сроках сдачи проекта, об опоздании на свидание или обычном завале в домашних делах, Весам сегодня может казаться, что еще чуть-чуть, и они все успеют... Но скорее всего, это будет самообман. Причина же этого проста - ваша собственная неорганизованность и импульсивность. Такой уж сегодня день...

Скорпион

Сегодня Скорпиону следует иметь в виду - в спорах может родиться все что угодно, но только не истина! А вот накалить атмосферу споры сегодня способны так, что не то что на истину - на простые дела не останется сил. Звезды гороскопа предупреждают: окружающие будут провоцировать Скорпиона на то, чтобы он вступил в какой-нибудь диспут, однако поддаваться этому порыву не стоит. Если ситуация выйдет из-под контроля, на ее исправление Скорпиону потребуется немало времени, нервов и сил. Гораздо лучше направить свою взрывную энергию на что-нибудь полезное и позитивное, в этом случае звезды обещают вам очень серьезный успех!

Стрелец

Сегодня Стрельцу следует быть внимательнее и расторопнее: есть шанс, что кто-то из окружающих перехватит у него инициативу. Ну а дальше развитие событий зависит уже от самого Стрельца: если он спокойно уступит, то не исключено, что впоследствии будет жалеть. Так что звезды гороскопа советуют Стрельцу сегодня не расслабляться и не сдавать завоеванных позиций. Будьте внутренне готовы к тому, чтобы показать конкуренту зубы - если, конечно, ему будет недостаточно ваших недвусмысленных действий и слов.

Козерог

Сегодня Козерог не будет настроен на трудовые подвиги. Наоборот, он может чувствовать упадок сил, и даже срочные дела будет склонен делать небрежно. День пройдет у него под девизом: "Не откладывай на послесегодня то, что можно отложить на послепослесегодня". Так что если у Козерога есть возможность расслабиться, стоит этой возможностью воспользоваться - работник из него сегодня все равно не лучший, а вот отдохнуть ему не помешает.

Водолей

Сегодня Водолею будет непросто войти в нормальный ритм, но если ему все-таки удастся это сделать, день пройдет очень продуктивно! Чтобы настроить себя на нужный лад, звезды гороскопа советуют Водолею с утра принять контрастный душ и хотя бы на какое-то время включить бодрящую музыку. Это поможет Водолею преодолеть апатию и задаст сегодняшнему дню нужный темп - энергичный, стремительный и позитивный. А еще лучше - потратить день на общение с интересными людьми. Сегодня высока вероятность завести не только интересное, но и полезное знакомство!

Рыбы

Сегодня в делах Рыбы будут руководствоваться правилом: "Работа не волк, в лес не убежит!". Они будут склонны до последнего тянуть, прежде чем приступить к решению какой-нибудь задачи. А когда, наконец, приступят, на ее реализацию Рыбам сегодня потребуется куда больше времени и сил, чем в другой день. Скорее всего, Рыбы придумают предлог отложить на пару дней то, что им нужно сделать сегодня. И правильно! В другой день у Рыб это получится лучше.