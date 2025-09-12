https://news.day.az/society/1780117.html Авария с участием автобуса в Баку - много пострадавших - ВИДЕО В Баку в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса №170 пострадали девять человек. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в транспортной компании. По предварительным данным, авария произошла после того, как легковой автомобиль неожиданно выехал перед автобусом.
В Баку в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса №170 пострадали девять человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в транспортной компании.
По предварительным данным, авария произошла после того, как легковой автомобиль неожиданно выехал перед автобусом.
Легковой автомобиль резко затормозил, и, чтобы избежать столкновения, водитель автобуса совершил манёвр вправо. В результате автобус врезался в бетонный бордюр.
Несколько пассажиров в салоне упали и получили лёгкие травмы. Пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте.
