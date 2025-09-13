Движение метро к "Низами" ограничат

Ранее сообщалось, что в связи со строительством почти 200-метрового тоннеля, который соединит станции "Джафар Джаббарлы" и "Низами", движение поездов со станции "28 Мая" в направлении "Дарнагюль" будет ограничено.

Как передает Day.Az, в связи с этим линия "Дарнагюль" - "Ази Асланов" будет функционировать только до станции "Низами". Также поезда на линиях "Ази Асланов" - "Ичеришехер" не будут останавливаться на станции "28 Мая".

Так как с началом учебного года число пассажиров метро увеличится, общественность интересует вопрос: когда же начнутся строительные работы?

Начальник пресс-службы и отдела по связям с общественностью "Бакинского метрополитена" Бахтияр Мамедов в комментарии для Bizim.Media заявил, что начало работ запланировано на начало 2026 года. До этого будут проведены подготовительные мероприятия.

А какие возможности будут предоставлены пассажирам, следующим к станции "Низами"?

По словам Бахтияра Мамедова, проезд пассажиров к станции "Низами" будет организован наземным транспортом.

"В этом направлении ведется интенсивная работа совместно с Азербайджанским агентством наземного транспорта. По мере приближения срока начала строительства общественности будет предоставлена подробная информация", - отметил он.

А правда ли, что для проезда к "Низами" могут быть организованы бесплатные автобусы?

"Пока деталей, которые можно было бы обнародовать по этому вопросу, нет. Будут созданы возможности для наземного сообщения", - добавил представитель ведомства.