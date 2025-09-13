Redmi разрабатывает смартфон с очень плавным экраном

Суббренд Xiaomi, компания Redmi, изучает возможность выпуска смартфона с рекордной для себя частотой обновления экрана в 165 Гц. Об этом, как пишет GizmoChina, сообщил известный инсайдер Digital Chat Station на китайской социальной платформе Weibo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, интерес Redmi к новой технологии был вызван действиями конкурента - компании OnePlus, которая, по слухам, начала "в больших количествах" тестировать плоские дисплеи с частотой 165 Гц. Это может говорить о формировании нового тренда на рынке смартфонов, где производители соревнуются в технических характеристиках.

Сообщается, что OnePlus тестирует не только смартфон с частотой 165 Гц, но и игровой планшет с похожими параметрами. Для сравнения, недавний планшет OnePlus Pad 2 Pro оснащен экраном 144 Гц, что уже является высоким показателем.

В GizmoChina отмечают, что переход на 165 Гц может быть не столько шагом к реальному улучшению пользовательского опыта, сколько маркетинговым ходом в рамках "гонки характеристик" на Android-рынке. Впечатляющие цифры в спецификациях, даже если их преимущества незаметны для рядового пользователя, по-прежнему привлекают покупателей.

Если Redmi решится на выпуск такого устройства, оно станет первым в линейке бренда с подобным экраном и, скорее всего, будет ориентировано на геймеров. Однако на данный момент проект находится на ранней стадии внутреннего тестирования, и говорить о конкретных планах преждевременно. Сам инсайдер отмечает, что для большинства людей частота 165 Гц может показаться избыточной.