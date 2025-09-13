Производитель фотопленки Kodak оказался на грани закрытия

Компания Eastman Kodak, работающая более 133 лет, сообщила инвесторам о возможном прекращении своей деятельность. Об этом сообщает телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В последнем отчете производителя фотоматериалов отмечается, что у компании отсутствует гарантированное финансирование или доступная ликвидность для погашения долговых обязательств на сумму около 500 млн $. Такая ситуация вызывает сомнения в ее способности продолжать работу.

Журналисты напомнили, что в 1970-х годах на долю Kodak приходилось до 90% продаж фотопленки и 85% фотоаппаратов в США. Однако удержать позиции компания не смогла. Она не воспользовалась возможностями цифровых технологий и в 2012 году объявила о банкротстве. На тот момент у Kodak было 100 тыс. кредиторов, а совокупный долг достигал 6,75 млрд $.

В 2020 году предпринимались попытки возродить бренд, и акции компании временно выросли в 12 раз. Однако скандал, связанный с нарушением законодательства об инсайдерской торговле, нанес серьезный ущерб.

Эксперты посчитали главной причиной краха неспособность компании вовремя оценить перспективы цифровой фотографии. Несмотря на внутренние исследования, подтверждавшие неизбежность цифровой революции, Kodak продолжала инвестировать в усовершенствование пленочных фотоаппаратов.