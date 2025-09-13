Продолжаются многонациональные совместные учения сил спецназначения

В нашей стране продолжаются многонациональные совместные учения "Вечное братство - IV" с участием спецназа Азербайджана, Казахстана, Катара, Узбекистана, Пакистана и Турции.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Подразделения специального назначения продолжают подготовку в рамках учений, где особое внимание уделяется обмену опытом между силами специального назначения дружественных и союзных государств при проведении совместных специальных операций, совершенствованию навыков организации взаимодействия, а также развитию способностей и умений по ведению совместных операций при необходимости.

В рамках совместных учений успешно выполняются учебно-боевые задачи по стрельбе, парашютированию, снайперской стрельбе, а также по очистке населенного пункта от противника.

На этапе подготовки силы специального назначения демонстрируют высокий профессионализм при выполнении поставленных задач", - говорится в сообщении ведомства.