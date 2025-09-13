https://news.day.az/sport/1780231.html Сборная Азербайджана поборется за третье место Сборная Азербайджана по пляжному футболу провела свой очередной матч на чемпионате Европы-2025 (EBSL). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в полуфинале турнира наша команда встретилась со сборной Румынии. Матч, прошедший в итальянском городе Виареджо, завершился победой соперника со счетом 5:3.
Сборная Азербайджана поборется за третье место
Сборная Азербайджана по пляжному футболу провела свой очередной матч на чемпионате Европы-2025 (EBSL).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в полуфинале турнира наша команда встретилась со сборной Румынии. Матч, прошедший в итальянском городе Виареджо, завершился победой соперника со счетом 5:3. Два гола за нашу команду забил Сахиб Мамедов, а один - Джомард Бахшалиев.
Отметим, что 14 сентября сборная Азербайджана встретится с Казахстаном в поединке за третье место.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре