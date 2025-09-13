Раскрыты подробные характеристики Playstation 6 и аналога Nintendo Switch от Sony

По заявлениям инсайдера, компания планирует выпустить сразу две новые системы: флагманскую домашнюю консоль PlayStation 6 и полностью автономную портативную консоль под кодовым названием Canis. Предполагаемый срок анонса - осень 2027 года или начало 2028 года.

По слухам, PlayStation 6 получит 3-нм чип AMD с графическим решением AMD Navi 5 с 8-ядерным процессором Zen 6 или более новой архитектуры, графический чип на 40-48 блоков RDNA 5 с тактовой частотой свыше 3 ГГц, поддержку игр с PS4 и PS5, память GDDR7, а энергопотребление консоли составит около 160 Вт. С таким "железом" консоль предложит производительность в 3 раза выше, чем у PS5.

Относительно портативной консоли Canis известно, что она получит 3-нм чип с 4-ядерным процессором Zen 6c, GPU с архитектурой RDNA 5, поддержку проектов с PS4 и PS5, память LPDDR5X-7500+ и энергопотребление до 15 Вт. Среди прочих особенностей отмечается поддержка microSD, SSD, наличие сенсорного дисплея, микрофонов, вибрации и USB-C с видеовыходом.

Насколько правдива утечка, неизвестно. В ноябре консоли PlayStation 5 исполнится пять лет - консоль вышла спустя семь лет с релиза PlayStation 4.