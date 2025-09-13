Вернувшимся в Сеидбейли семьям вручены ключи от домов

Ключи от новых домов были переданы семьям, переселившимся в село Сеидбейли Ходжалинского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в церемонии вручения ключей приняли участие представители Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, сотрудники Государственного учреждения "Служба восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах", а также представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Сотрудники ANAMA провели инструктаж жителей по правилам минной безопасности. В отстроенных и восстановленных домах созданы все условия, отвечающие современным требованиям, для обеспечения нормальной жизни населения.

Вернувшиеся в родной край жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за оказанную им всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути.

Отмечается, что на первом этапе в село Сеидбейли переселены 9 семей - 30 человек.