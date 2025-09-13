https://news.day.az/culture/1780228.html Азербайджан и Иран проведут взаимные Дни культуры В Азербайджане и Иране пройдут взаимные Дни культуры. Об этом Day.Az сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане. Согласно информации, в Баку состоялась встреча заместителя председателя Организации культуры и исламских связей Ирана по международным вопросам Абдулрзы Рашида с заместителем министра культуры Азербайджана Фаридом Джафаровым.
