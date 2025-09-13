Азербайджан и Иран проведут взаимные Дни культуры

В Азербайджане и Иране пройдут взаимные Дни культуры.

Об этом Day.Az сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.

Согласно информации, в Баку состоялась встреча заместителя председателя Организации культуры и исламских связей Ирана по международным вопросам Абдулрзы Рашида с заместителем министра культуры Азербайджана Фаридом Джафаровым.

 

На встрече официальные лица двух стран договорились о проведении взаимных Дней культуры в столицах обеих стран - Баку и Тегеране, а также в других городах.