Джей Ди Вэнс рассказал о влиянии Кирка на его карьеру

Убитый 10 сентября американский праворадикальный активист Чарли Кирк сыграл ключевую роль в политической карьере нынешнего вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом рассказал сам политик в своем Х, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Как признался Вэнс, именно Кирк поддержал его идею участвовать в выборах в сенат. Активист познакомил будущего вице-президента США с людьми, которые позже возглавили его кампанию, и с Дональдом Трампом-младшим.

"Он [Чарли Кирк] был не просто мыслителем, но и практиком: превращал большие идеи в масштабные события с тысячами активистов. И после каждого такого события он обнимал меня, говорил, что молится за меня, и спрашивал, чем может помочь. "Ты сосредоточься на [избирателях в штате] Висконсине, - говорил он. - Аризона уже в кармане". И он был прав", - вспомнил Вэнс.

Вэнс выиграл выборы, а в 2024 году был выбран Трампом в качестве кандидата в вице-президенты. Кирк публично и приватно поддерживал решение Трампа, пишет ABC, оставаясь близким другом и советником Вэнса даже после его избрания.

Вице-президент признался, что новость о гибели Кирка глубоко его потрясла: он отменил официальные мероприятия и отправился поддержать семью Кирка. В своей прощальной речи Вэнс назвал Кирка человеком, способным учиться, меняться и щедро делиться своими знаниями, а также подчеркнул, что без него его путь в Белый дом был бы невозможен.

Убийство произошло 10 сентября в момент, когда Кирк выступал в Университете долины Юта в городе Орем. Он получил смертельное ранение в шею и, несмотря на срочную госпитализацию, скончался в больнице. Оружие - винтовку, из которой был произведен выстрел, - позже обнаружили в лесу неподалеку от места преступления.