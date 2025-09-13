Минобороны Азербайджана обратилось к гражданам

В связи с профилактическими мерами, принимаемыми для защиты здоровья новобранцев, только что приступивших к службе в азербайджанской армии, в воинских частях введено временное ограничение на встречи.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Сообщается, что благодаря эффективным профилактическим мерам, принимаемым в воинских частях, предотвращены случаи респираторных заболеваний, в том числе гриппа, среди личного состава.

"Еще раз просим родителей новобранцев, а также всех граждан с пониманием отнестись к введенным ограничениям и не посещать воинские части. После снятия указанных ограничений общественность будет проинформирована дополнительно", - сказали в минобороны.

Следует отметить, что министерство обороны неоднократно обращалось к гражданам по этому поводу.